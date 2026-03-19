За осквернение памяти героев ВОВ задержаны четверо минчан

Оскверняли память героев – теперь ответят по закону. В столице задержали приверженцев анархических взглядов. Это четверо минчан от 20 до 28 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территории архитектурно-скульптурного комплекса «Минск – город-герой» мужчины совершали надругательство над символами Победы и жертвами Великой Отечественной войны. Фигуранты нецензурно выражались в адрес ветеранов, плевали на монумент, сопровождали происходящее неприемлемыми комментариями. Все это они снимали на видео, ролики размещали в социальных сетях.

Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:

По местам жительства задержанных обнаружено и изъято различное холодное оружие, оргтехника, сигнальный пистолет, одежда и предметы с анархической и нацистской символикой. Следователями возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство. МВД предупреждает: осквернение памяти жертв Великой Отечественной войны, равно как и отрицании геноцида белорусского народа, не останутся без внимания правоохранителей.

В МВД добавили: подобные противозаконные действия будут оперативно пресекаться, а виновные – наказываться по всей строгости закона.