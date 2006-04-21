За околицей: столицы

Представители районных администраций держали ответ перед эпидемиологами, экологами и прочими городскими службами. Третий целевой объезд столицы на этот раз был посвящен частному сектору. Осматривали как котеджные поселки, так и дома, владельцев которых не слишком заботит внешний вид частной собственности.

Недавно чиновники оценили состояние территорий железной дороги, МКАД и теперь пришел черед осмотру частного сектора.

Первым делом представители районных администраций и городских служб отправились на северо-запад столицы во Фрунзенский район. И сразу же экологические службы заинтересовались условиями хранения отработанных ртутсодержащих ламп. Дальнейший путь следования чиновников лежал через частный сектор Масюковщины в Ждановичи. Как всегда в таких случаях, поражали контрасты: с трехэтажным дворцом соседствует полуразрушенная избушка, хозяева которой только и ждут расселения.

Как заметил заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Буря, по сравнению с результатами прошлогоднего объезда, частный сектор претерпел качественные изменения.

Как справедливо заметил представитель Заводского района: одно дело благоустраивать котеджный поселок, где и дома новые и жильцы в средствах не ограничены, и совсем другое - частный сектор, уже лет 20 как подлежащий сносу. Но и эта проблема рано или поздно разрешиться, как разрешился недавно вопрос затянувшегося строительства. После подписания ряда юридических документов, казалось бы навсегда замершие стройки ожили, владельцы участков в поселках с утвержденной планировкой приступили к воплощению своих замыслов.

Порядок на строительных площадках, вывоз несанкционированных свалок, благоустройство частного сектора - все эти вопросы должны быть решены в самое ближайшее время, чтобы к генеральному весеннему объезду столицы городскими властями состояние индивидуальной застройки не оказалось для проверяющих неприятным сюрпризом.