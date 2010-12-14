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За несколько дней в Украине были закрыты сотни интернет-клубов

14 декабря 2010 12:52
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Однако, все такие заведения не занимались интернет-услугами, их деятельность состояла в предоставлении услуг игры на деньги.

Теперь подобные «интернет-клубы» работают как кафе, предлагая своим посетителям кофе и закуски, а все компьютерное оборудование было вывезено.

К массовому закрытию привели заявления генпрокурора Украины Виктора Пшонки о нелегальной работе интернет-клубов. На этот факт также повлиял арест двух прокуроров, прикрывавших незаконный игорный бизнес.

Меры с целью закрытия оставшихся игровых клубов продолжают предприниматься. Как сообщил глава пресс-службы Генпрокуратуры Украины Юрий Бойченко, сейчас принимаются меры по закрытию тех клубов, которые работают незаконно, а таких большинство. Некоторые игровые заведения сами приостановили свою работу на время проверок и планируют открыться после завершения рейдов, сообщает www.ctv.by со ссылкой на Сегодня.ua.

# общество # Интернет

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