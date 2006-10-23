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За непристегнутые ремни будут наказывать рублем

23 октября 2006 07:45
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Такое административное наказание предусмотрено на втором этапе республиканской акции "Пристегнись!" с 29 октября по 1 декабря.За нарушение Правил дорожного движения, которые обязывают водителей пристегиваться ремнями безопасности и не перевозить непристегнутых пассажиров, будут штрафовать. В эти дни проходит первый этап акции. Сотрудники ГАИ только разъясняют водителям необходимость применения ремней безопасности. По данным Госавтоинспекции, использование ремней безопасности помогает избежать гибели в 75 из 100 ДТП.
# общество

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