За необычные блюда из шоколада жительница Гродно получила серебро на всемирной олимпиаде для поваров в Германии

Новости Беларуси. Именно со школьной скамьи началась история самой молодой и именитой белорусской шоколатье. Злата Шпак из Гродно выиграла серебро всемирной олимпиады для поваров в Германии. Международное жюри оценило любовь конкурсантки к национальным традициям.

Ее работа была выполнена по мотивам белорусского обряда «Шчодрык». Он входит в список нематериального культурного наследия страны. Колесо как символ солнца и мира, традиционная вышиванка и образ настоящего щедрого белоруса – и все это из шоколада. Над работой Злата трудилась два месяца.

Злата Шпак, призер всемирной кулинарной олимпиады:

В этой работе мы хотели показать традиции Беларуси, то есть наш быт, что мы люди гостеприимные, добродушные, что мы всегда всем рады.

Серебряная медаль – не единственный драгоценный трофей в копилке гродненской шоколатье. Только в этом году она завоевала золото в московском конкурсе и сертификат на курс бесплатного обучения кондитерскому мастерству в Швейцарской академии шоколада.

В будущем году Злата своим «вкусным» творчеством собирается покорить Арабские Эмираты. Будет представлять нашу страну на мировом чемпионате профессионального мастерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.