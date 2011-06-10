За неделю предотвращены 3 попытки вывоза за пределы Беларуси предназначенного для сельхозпредприятий топлива

На вывоз некоторых белорусских товаров, в частности это касается топлива, для защиты внутреннего рынка принято решение о вводе пошлин. Ограничения коснутся и случаев преднамеренного вывоза топлива белорусскими гражданами.

По долгу службы Анджей Пикульски посещает Беларусь почти каждый день. Во время таких поездок он успевает не только уладить свои дела, но еще и неплохо заработать. На обратном пути обязательно заезжает на АЗС. Автомобиль заправляет под завязку, плюс – дежурная канистра всегда в багажнике. Выгода, признается Анджей, очевидна – дешевого топлива хватает не только для себя.

Анджей Пикульски, житель Польши:

Получается наполовину дешевле. Иностранцам надо только за валюту у вас покупать. За белорусские рубли не хотят продавать. Но за валюту тоже выгодно брать.

Подобные «рейсы» среди иностранных граждан на пункте пропуска «Брузги» весьма распространены. Но топливо вывозят в соседние страны и сами белорусы. Этот весьма доходный бизнес привлекает тысячи жителей приграничного региона, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сотрудники таможни такого челнока узнают за версту. Однако что-либо предпринять не в силах. Все на законных основаниях. Топливо – в баке. Правда, автомобили все чаще определенной марки.

Игорь Лавренин, заместитель начальника таможенного поста «Брузги»:

«Пассат Б3», «Б4». Не надо далеко ходить, думать, придумывать что-нибудь. Не надо, чтобы были какие-нибудь потайные места. Заводом-изготовителем установлен 100-литровый бак. Плюс ко всему – есть возможность законно дополнительно вывести 10 литров топлива. И не надо ничего прятать.

Есть категория граждан, которые пересекают границу практически каждый день.

Как правило, на подобных авто в день могут делать не по одному рейсу. Деньги делаются на разнице цен. А особо предприимчивые граждане пытаются заработать еще и преступным путем. За последнюю неделю предотвращено несколько попыток вывоза так называемого «крашеного» топлива, предназначенного для сельхозпредприятий.

Виктор Гуреев, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

Ситуация с топливом нами отслеживается постоянно совместно с органами внутренних дел. Буквально на этой неделе установлено три случая вывоза «окрашенного» дизельного топлива, а оно, как известно, предназначено для сельскохозяйственных предприятий. Виновные привлечены к административной ответственности.

Сейчас правоохранители выясняют, как топливо попало к контрабандистам. Если факт воровства подтвердится, то одними штрафами они вряд ли отделаются. Сотрудники же таможни продолжают усиленно досматривать подозрительные автомобили, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Правда, пока не будут приняты меры по ограничению вывоза топлива за границу на законодательном уровне, остановить поток дешевого белорусского бензина и дизеля в соседние страны не удастся.

Если на польском направлении вывоз топлива из Беларуси условно ограничивается властями соседней республики (границу можно пересечь с полным баком, плюс – 10 литров в канистре), то в Литве вообще нет никаких ограничений. Чем и пользуются жители приграничных регионов. Одни и те же литовские автомобили на белорусских заправках можно встретить по нескольку раз в день. Причем у каждого из них в багажнике припасена не одна канистра.