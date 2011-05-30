За минувшие выходные минские магазины снизили торговые надбавки на многие товары до 20%

Речь идет о продуктах питания и бытовой технике. Всего 43 товарные группы. Всякий рост цен должен пресекаться. Об этом заявил Президент накануне, проводя совещание по актуальным вопросам экономики.

За любой рост цен сейчас отвечают лично премьер-министра и губернаторы. Таких радикальных мер потребовала сложная ситуация на рынке. Цены выросли, но, по оценкам экспертов, в некоторых случаях по инерции.

Накануне Мингорисполком поручил снизить торговые надбавки как минимум на 10%, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». За выходные под перерасчет попали 43 группы товаров. Среди них – сельдь, кофе, чай, импортные фрукты, мясо и кондитерские изделия.

Валентина Рудковская, сотрудник универсама:

Мы сняли торговую надбавку на разделку, на соль, на кондитерские изделия, овсяные хлопья.

Торговая сеть Минска подверглась и глобальному мониторингу. Из 923 продовольственных магазинов специалисты побывали в 910. По их заключению, спрос на муку, крупу, растительное масло, уксус, макароны, соль и сахар вошел в норму. В то же время, установлен стабильный ценовой коридор, в рамках которого третий день мы и покупаем.

Теперь стоит задача ситуацию с ценами зафиксировать. В первую очередь, она касается контролирующих органов.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Данную ситуацию необходимо обеспечить. Никакого колебания цен на товары и услуги в Минске не производится. Если будет какое-то самопроизвольное повышение цен, надо вызывать сразу представителей Комитета госконтроля, налоговой, МВД и принимать действия.

То же касается и непродовольственных товаров. В первую очередь, импортных. Ведь сегодня перечеркнутые цены порой выходили за рамки семейного бюджета. Теперь можно и поинтересоваться, что по чем.

Некоторые импортные товары, в частности, стиральные машины и пылесосы, в одном из магазинов Минска стали дешевле на четверть. Причем, и в таких условиях, по оценке руководства, торговля не будет себе в убыток.

Сергей Бушин, заместитель директора по розничной торговле сети магазинов:

Цены снизили от 10 до 25%. Сегодня у компании есть возможность, чтобы покупатель, придя в магазин, видел цены такие, какие есть в данный момент.

Что же касается отечественных холодильников, плит, стиральных машин и СВЧ-печей, то они все так же занимают свое место на прилавке. Под той же, что и раньше цифрой в рублях.