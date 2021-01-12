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За лучшее освещение научных достижений. Репортёры СТВ стали победителями конкурса НАН Беларуси

12 января 2021 11:40
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Новости Беларуси. Исследования белорусских ученых глазами журналистов СТВ. Академия наук выбрала лучшие материалы в СМИ о научных достижениях 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За лучшее освещение научных достижений. Репортёры СТВ стали победителями конкурса НАН Беларуси-1

Среди победителей и наши коллеги: Кристина Федорович и Илона Волынец. Их работы победили в номинации «Лучший сюжет на телевидении» и «Лучшее представление в сети Интернет».

За лучшее освещение научных достижений. Репортёры СТВ стали победителями конкурса НАН Беларуси-4

Это уже 11-й по счету конкурс НАН Беларуси. Ежегодно он вызывает большой интерес среди авторов. В этот раз было заявлено более ста материалов со всей страны.

За лучшее освещение научных достижений. Репортёры СТВ стали победителями конкурса НАН Беларуси-7

Наш телеканал всегда активно следит за успехами отечественных ученых. Репортеры СТВ не пропускают ни одной научной презентации и всегда одними из первых рассказывают телезрителям об исследованиях и разработках.

# Белорусская наука # общество # Кристина Федорович # Илона Волынец # Фотофакт

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