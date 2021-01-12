За лучшее освещение научных достижений. Репортёры СТВ стали победителями конкурса НАН Беларуси

Новости Беларуси. Исследования белорусских ученых глазами журналистов СТВ. Академия наук выбрала лучшие материалы в СМИ о научных достижениях 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди победителей и наши коллеги: Кристина Федорович и Илона Волынец. Их работы победили в номинации «Лучший сюжет на телевидении» и «Лучшее представление в сети Интернет».

Это уже 11-й по счету конкурс НАН Беларуси. Ежегодно он вызывает большой интерес среди авторов. В этот раз было заявлено более ста материалов со всей страны.