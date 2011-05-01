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За курение в подъезде в Минске — штраф 1 млн 50 тысяч рублей

01 мая 2011 13:51
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На вопросы ведущей программы отвечает Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома.

Минчанка спрашивает: «В подъездах люди курят, хотя сотрудники ЖЭСа везде повесили объявления, что за курение нужно платить большой штраф. С соседями ссориться не хочется. Что в таких случаях делать?»

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома: 
В Минске курение на лестничных площадках запрещено. Согласно ст. 21.16 «Нарушение правил пользования жилыми помещениями» Административного кодекса Республики Беларусь, в отношении таких соседей может быть составлен протокол и наложен штраф — 1 млн 50 тысяч рублей. 
Гражданка может сообщить о курении в подъезде участковому по месту жительства. Информация об участковом есть в каждом ЖЭСе. Есть информация в подъездах, в пунктах охраны общественного порядка. 
Мы составим административный материал, информацию передадим в ЖЭС. Сотрудниики ЖЭСа привлекут данного гражданина к административной ответственности.

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