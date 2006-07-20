За кражи на незначительную сумму последует не уголовная, а административная ответственность

Документ предусматривает декриминализацию мелкого хищения имущества граждан, от совершения которого материальный вред незначителен. После вступление закона в силу за кражи на сумму, не превышающую двух базовых величин - сегодня это 62 тысячи белорусских рублей - будет предусматриваться не уголовная, а административная ответственность.
Как отметил заместитель министра внутренних дел Беларуси Сергей Гуреев, новые изменения значительно продвинули систему уголовно-административных наказаний, сделали её максимально справедливой.