За кражи на незначительную сумму последует не уголовная, а административная ответственность

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "О внесении дополнений и изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь и кодексы об административных правонарушениях".

Документ предусматривает декриминализацию мелкого хищения имущества граждан, от совершения которого материальный вред незначителен. После вступление закона в силу за кражи на сумму, не превышающую двух базовых величин - сегодня это 62 тысячи белорусских рублей - будет предусматриваться не уголовная, а административная ответственность.

Как отметил заместитель министра внутренних дел Беларуси Сергей Гуреев, новые изменения значительно продвинули систему уголовно-административных наказаний, сделали её максимально справедливой.