За Красным костелом в Минске появился сквер, названный в честь Эдварда Войниловича

Новости Беларуси. Новые визитные карточки появились в центре и на окраине Минска. На звание достопримечательностей претендуют ещё несколько мест отдыха. Теперь они не безымянные.
Зеленая зона в границах улиц Советской и Свердлова названа в честь основателя костёла святого Симеона и святой Елены Эдварда Войниловича,
сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Примечательно, что располагается он сразу за храмом. Пожертвовать крупную сумму на создание белорусской святыни его сподвигла личная семейная драма.
А вот скверу на улице Краснослободской присвоено имя танкиста Зиновия Колобанова.
В годы Великой Отечественной войны герой только за один бой сумел обезвредить из засады 22 вражеских танка.
Такое решение об именовании скверов сегодня приняли депутаты Мингорсовета.