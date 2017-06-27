За Красным костелом в Минске появился сквер, названный в честь Эдварда Войниловича

Новости Беларуси. Новые визитные карточки появились в центре и на окраине Минска. На звание достопримечательностей претендуют ещё несколько мест отдыха. Теперь они не безымянные.

Зеленая зона в границах улиц Советской и Свердлова названа в честь основателя костёла святого Симеона и святой Елены Эдварда Войниловича,

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.