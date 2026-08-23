«За каждой цифрой – кропотливый труд команды»: Лукашенко поздравил работников органов статистики

Точность, объективность и колоссальные массивы данных, за которыми стоит судьба всей страны. В Беларуси отмечают День работников государственной статистики. Ежегодно специалисты обрабатывают более трех миллионов отчетов по 30 ключевым отраслям экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравил работников и ветеранов органов государственной статистики с профессиональным праздником Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что на протяжении более чем 100 лет работники органов статистики сохраняют национальный фундамент этой науки. Они создают цифровое наследие страны, активно внедряют передовую методологию и современные IT‑решения.