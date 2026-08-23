«За каждой цифрой – кропотливый труд команды»: Лукашенко поздравил работников органов статистики

Точность, объективность и колоссальные массивы данных, за которыми стоит судьба всей страны. В Беларуси отмечают День работников государственной статистики. Ежегодно специалисты обрабатывают более трех миллионов отчетов по 30 ключевым отраслям экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравил работников и ветеранов органов государственной статистики с профессиональным праздником Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что на протяжении более чем 100 лет работники органов статистики сохраняют национальный фундамент этой науки. Они создают цифровое наследие страны, активно внедряют передовую методологию и современные IT‑решения.
«Сегодня отечественная статистика вышла на принципиально новый уровень, сделав уверенный шаг за рамки устоявшейся статистической системы. Вам доверена важнейшая миссия – формирование института управления государственными данными. Результатом такой работы должно стать существенное сокращение нагрузки на бизнес, граждан и бюджет», – говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что за каждой цифрой стоит кропотливый труд сплоченной команды профессионалов‑единомышленников, верной традициям ветеранов и вдохновляющей талантливую, патриотичную молодежь. Благодаря их компетентности и преданности делу мы имеем надежный базис, на котором строятся государственные прогнозы, принимаются выверенные управленческие решения и пишется объективная летопись развития нашей республики.