За какие нарушения во дворах штрафуют автовладельцев?

На вопросы ведущей отвечает Маргарита Язинская, начальник отдела благоустройства, санитарного состояния и работы с населением «ГПО Минское городское жилищное хозяйство».

Маргарита Язинская:

При нарушении правил парковки работники ГАИ могут применять к автовладельцам штрафные санкции в размере 0,5 базовой величины. При нарушении правил благоустройства, например, если загромождается проезд, на автовладельца налагается штраф в размере от 3 до 5 базовых величин.

Если автовладелец нарушает правила парковки транспорта на дворовой территории, работники жилищной организации обязаны его проинформировать, повесить листок с предупреждением под дворники на машине либо сообщить ему устно, если знают, где проживает данный автовладелец. Если же автовладелец на внимает доводам жилищных организаций, то они имеют право привлечь его к административной ответственности.

Маргарита Язинская, начальник отдела благоустройства, санитарного состояния и работы с населением «ГПО Минское городское жилищное хозяйство», рассказала о том, какие штрафы подстерегают нерадивых водителей за нарушения на дворовых территориях, в эфире телеканала «Столичное телевидение».