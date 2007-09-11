За хорошую учебу - достойная награда

99 минских учащихся получили премии Специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Это победители республиканских олимпиад прошлого года. Сегодня большинство из них уже студенты. Наградили также 12 талантливых педагогов.

В 2005 году - 1-ое место в республиканской олимпиаде, в 2006 году - 2-ое. Таковы успехи Светланы Стариковой в географии. Тогда она была школьницей, сегодня - уже студентка. Специальность девушка выбрала соответствующую своим знаниям и интересам. На геофак БГУ Светлану зачислили без вступительных испытаний.

Сегодня премии Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов получили 99 человек. Эти юноши и девушки завоевали дипломы 1-й, 2-й и 3-й степеней на республиканских олимпиадах в прошлом году. Среди них - и физики, и лирики, и даже лучшие в трудовом обучении. Есть среди награжденных и 12 преподавателей. Ведь победа в олимпиаде зависит не только от учащегося.

Одаренная молодежь поощряется Спецфондом Президента уже 11 лет. За это время престижные награды получили более 14 тысяч юношей и девушек. С каждым годом количество награжденных Спецфондом Президента Республики Беларусь увеличивается. Судьба талантливой молодежи фонду небезразлична и после награждения. Многие из поощренных уже защитили кандидатские диссертации.

