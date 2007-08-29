За готовность к первому сентября - оценка "отлично"

Городское руководство посетило 29 августа столичные школы.

Больше внимание уделено организации питания учащихся и физическому воспитанию школьников. В целом все учреждения образования к началу нового учебного года обладают хорошей материально-технической базой.

Объезд школ - дело традиционное. Но на этот раз на них взглянули по-новому. Теперь это не просто храм знаний, но и сокровищница здоровья. Особое внимание - медкабинетам. Компетентный специалист плюс современная техника. Компьютер здесь обязателен. Он поможет школьным медикам обобщить данные о каждом ребенка. Цель такого мониторинга - помочь ученику не болеть. Эксперимент начнется уже с октября.

Сберечь здоровье ребенка и подлечить тех, кто еще до школы был не особенно здоров. Ограниченные возможности как диагноз не помеха здоровой учебе. И пусть кабинет слуховой работы в школе-интернате для детей с нарушением слуха - один, но для некоторых это уникальная возможность услышать пение птиц и классическую музыку.

В целом, же говорят представители городских властей столичные школы к новому учебному году готовы. За летнюю работу педагоги получают "десятку". Теперь дело за их воспитаниками.

