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За готовность к первому сентября - оценка "отлично"

29 августа 2007 11:31
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Городское руководство посетило 29 августа столичные школы.

Больше внимание уделено организации питания учащихся и физическому воспитанию школьников. В целом все  учреждения образования к началу нового учебного года обладают  хорошей материально-технической базой.

Объезд школ - дело традиционное. Но на этот раз на них взглянули по-новому. Теперь это не просто храм знаний, но и сокровищница  здоровья. Особое внимание - медкабинетам. Компетентный специалист плюс современная техника. Компьютер  здесь обязателен. Он поможет школьным медикам  обобщить  данные о каждом ребенка. Цель такого мониторинга - помочь ученику не болеть. Эксперимент  начнется уже  с октября. 

Сберечь здоровье ребенка и подлечить тех, кто еще до школы был не особенно здоров.  Ограниченные возможности как диагноз не помеха здоровой учебе.  И пусть кабинет слуховой работы в  школе-интернате для детей с нарушением слуха - один, но для некоторых это уникальная возможность  услышать пение  птиц и  классическую   музыку.

В целом, же  говорят  представители городских  властей столичные школы к новому учебному году готовы. За  летнюю работу  педагоги получают   "десятку".  Теперь дело за их воспитаниками.

# общество

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