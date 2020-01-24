За год в Беларуси построят жильё для 15 тысяч многодетных семей

Новости Беларуси. Не менее 15 тысяч многодетных семей начнут строительство жилья в 2020 году. Всего за год в Беларуси планируется ввести 4 миллиона жилых квадратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Не менее 15 тысяч многодетных семей начнут строительство жилья в 2020 году. Всего за год в Беларуси планируется ввести 4 миллиона жилых квадратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такие планы 24 января в Бресте озвучил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. С этого года многодетные смогут получить жилье в течение года после постановки на учет.
На поддержку этой категории граждан не раз обращал пристальное внимание Президент Беларуси. Сегодня в очереди нуждающихся находятся более 37 тысяч семей, воспитывающих от трех и более детей. Они составляют 5 % от общего числа.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Конечно, для многодетных семей очень важен индивидуальный жилой дом, потому что он позволяет обеспечить и создать все необходимые условия для многодетной семьи, поэтому задача стоит максимально предлагать многодетным семьям строительство жилья в индивидуальной жилой застройке.
Кроме этого, в регионах и Минске начнется активное стрoительство многoквартирных домов, где электрoэнергия используется для oтопления, горячего водoснабжения и пригoтовления пищи.