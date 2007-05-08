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За героизм, мужество и патриотизм

08 мая 2007 13:47
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В канун Дня Победы Александр Лукашенко вручил ветеранам войны и труда госнаграды - Ордена и Благодарности.

Глава государства отметил, что ветеранская организация в Беларуси - одна из важнейших опор общества. Президент подчеркнул активную гражданскую позицию и огромный личный вклад ветеранов войны в патриотическое воспитание молодежи.

Высокие госнаграды сегодня из рук Президента получили также военнослужащие, работники милиции и прокуратуры. Глава белорусского государства считает Вооруженные силы надежным гарантом целостности и безопасности страны. При этом обороноспособность республики необходимо укреплять. Кроме того, Президент считает первостепенной задачей руководства страны обеспечение социально-политической стабильности, правопорядка и законности.

А. Г. Лукашенко: "Мы видим, что сегодня ситуация не стала спокойней на планете. Поэтому  мы уделяем особое внимание укреплению обороноспособности Беларуси. Делаем все, чтобы наши Вооруженные силы стали надежным гарантом целостности и безопасности Беларуси".

# общество

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