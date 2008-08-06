За экологической безопасностью бассейна реки Нёман будут совместно следить Беларусь и Евросоюз

В рамках международного проекта власти Гродненской области и Алитусского округа Литвы подписали договор об экологическом сотрудничестве. Совместными усилиями до 2010 года планируется устранить все потенциальные причины загрязнения общей реки. Особое внимание - модернизации очистных сооружений Гродно. Будет создана специальная лаборатория по мониторингу водного бассейна. Общий бюджет экопроекта - более восьмисот тысяч евро. Большую часть средств предоставит Европейская комиссия. Привлекаются и иностранные инвесторы. Основные работы на белорусской территории проводятся за счёт собственных средств.