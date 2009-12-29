За двойное убийство оршанец приговорен к 25 годам лишения свободы

Напомним, жестокое преступление нетрезвый молодой человек совершил в небольшом лесном массиве Орши.

Прогуливаясь с собакой, он посчитал, что отдыхающий здесь мужчина хочет причинить вред его собаке. В ярости парень нанес удары обидчику бревном по лицу и голове. Затем, чтобы скрыть преступление, таким же способом убил спутницу мужчины. Зверски изуродованные тела обнаружили на следующий день местные жители.

Владимир Васильев, старший прокурор отдела по надзору за расследованием уголовных дел прокуратуры Витебской области:

– Молодому человеку назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.