Прямой эфир

За двойное убийство оршанец приговорен к 25 годам лишения свободы

29 декабря 2009 21:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Напомним, жестокое преступление нетрезвый молодой человек совершил в небольшом лесном массиве Орши.

Прогуливаясь с собакой, он посчитал, что отдыхающий здесь мужчина хочет причинить вред его собаке. В ярости парень нанес удары обидчику бревном по лицу и голове. Затем, чтобы скрыть преступление, таким же способом убил спутницу мужчины. Зверски изуродованные тела обнаружили на следующий день местные жители.

Владимир Васильев, старший прокурор отдела по надзору за расследованием уголовных дел прокуратуры Витебской области:
– Молодому человеку назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
29 декабря 2009 21:00

Мингорисполком поздравил самых прилежных и трудолюбивых школьников Минска

29 декабря 2009 16:19

Ежегодный забег в графстве Эссекс: 400 метров по колено в вязком иле и ледяной воде

29 декабря 2009 16:16

Дед для 60 внуков впервые пошел в школу в 88 лет