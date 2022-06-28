«За два года мы построили семь медицинских клиник». Эргашев о совместных проектах Беларуси и России
Новости Беларуси. Минск и Санкт-Петербург расширяют сотрудничество. В том числе в сфере здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Об этом шла речь на встрече председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с вице-губернатором Санкт-Петербурга Олегом Эргашевым.
Среди проектов – активизация прямых контактов между учреждениями здравоохранения. В том числе обмен специалистами. Во время пандемии COVID-19 на базе минских предприятий было налажено производство российской вакцины. Теперь перечень препаратов планируют расширять. Говорили на встрече и о реализации проекта по строительству симметричных жилых кварталов. Он является знаковым для обеих сторон.
Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга:
Была пандемия, но пандемия дала толчок к развитию строительной отрасли нашего города. Нам удалось за короткий срок построить пять клиник, и сейчас две клиники уже проектируются и к концу года тоже будут возведены. То есть за два года мы построили семь медицинских клиник. Наша задача – наладить дружеские отношения, мосты в сфере культуры. Происходит обмен между театрами, которые гастролируют у нас в Петербурге. Хотелось бы, чтобы театры могли сюда приехать тоже.
Что рассказал Кухарев о строительстве симметричных жилых кварталов? Подробности здесь.
Товарооборот между Минском и Санкт-Петербургом сейчас на уровне 2021 года. Увеличились поставки рыбы, вычислительных машин, запчастей. Между Минском и Санкт-Петербургом ведется тесное сотрудничество и в сфере образования. Подписано более 20 соглашений.