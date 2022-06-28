«За два года мы построили семь медицинских клиник». Эргашев о совместных проектах Беларуси и России

Новости Беларуси. Минск и Санкт-Петербург расширяют сотрудничество. В том числе в сфере здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Об этом шла речь на встрече председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с вице-губернатором Санкт-Петербурга Олегом Эргашевым.