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За два дня более 3,5 тысяч инициативных групп подали заявления о регистрации в избиркомы

16 февраля 2010 12:59
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Об этом Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила на республиканском семинаре о роли СМИ в обеспечении конституционных прав граждан при проведении избирательных кампаний.

Напомним, что избирательная кампания по выборам депутатов в местные Советы депутатов началась в Беларуси 14 февраля.

Лидия Ермошина также отметила повышенную активность политических партий. Из 15 зарегистрированных в Беларуси, 13 выдвигали кандидатуры в состав избирательных комиссий.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:
– Государственным СМИ всегда тяжелее, поскольку официальная точка зрения не может вольно интерпретироваться, даже в угоду рейтингам и продажам. Да, есть государственный заказ на освещение ряда событий, в том числе выборов. Как вам известно, все, что связано с выборами, начиная от информации о работе избирательных комиссий и заканчивая предвыборными выступлениями кандидатов, осуществляется на безвозмездной основе.

Согласно избирательному Кодексу, кандидаты имеют право тратить средства личных фондов только на изготовление печатной агитационной продукции и на размещение информации в СМИ.

# общество

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