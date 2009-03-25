За ДТП совершенное в пьяном состоянии накажут уголовно?

Уголовный кодекс в ближайшее время может пополнить еще одна статья «За совершение ДТП в нетрезвом состоянии, повлекшее тяжкие последствия». С такой инициативой выступило Министерство внутренних дел.

Только в прошлом году в Беларуси произошло почти 3,5 тысяч ДТП, в которых погибли 1149 человек. Причина почти трети ДТП-нетрезвое состояние водителей. 28 января житель Бреста сбил человека и оставил его умирать. Лихача задержали и как показала экспертиза-норма алкоголя в крови была превышена в два раза. Через два месяца уже в Минске водитель под шафе сбил женщину прямо на пешеходном переходе. Очевидцы вызвали скорую, однако медики пострадавшей жизнь не спасли. Печальную статистику и меры по решению проблемы сегодня обсуждали в Совете Республики. Причем тема оказалась настолько актуальной, что собрала рекордное количество специалистов. Они не только обменивались мнениями, но и договорились объединить усилия в борьбе с общей проблемой. Татьяна Харлинская о предложениях, которые приведут к конкретным решениям.

Этот крутой вираж будут помнить долго. Осенью прошлого года гомельчанин не справился с управлением и въехал прямо в остановку общественного транспорта. С места происшествия водитель скрылся, оставив тяжело травмированных людей. Это ЧП было новостью №1 того ноябрьского дня. Как позже выяснилось, водитель находился под приличным градусом. Его вина полностью доказана. Приговор -колония строгого режима, лишение прав на пять лет и 100 миллионов компенсации.

Этот случай хоть и громкий, но далеко не единственный в бесконечной череде дорожных преступлений под шофе. Однако нетрезвое состояние водителя, в случае ЧП, может рассматриваться как отягащающее обстоятельство. Решить этот вопрос в корне можно лишь подойдя с законодательного тыла.

- Трезвый водитель, совершивший по неосторожности ДТП с гибелью людей, может получить срок лишения свободы до 7 лет, - говорит Владимир Наумов, министр внутренних дел Республики Беларусь. - Пьяный же водитель, который умышленно сел за руль в нетрезвом состоянии и таким образом погубил ни одну жизнь, может получить такой же срок. Считаю, что такое несоответствие надо исправлять с помощью наших парламентариев.

Верховный суд предлагает подойти к ситуации дифференцировано, подняв верхнюю планку санкций вдвое. Например, в советском законодательстве для пьяного водителя был предусмотрен максимальный срок-12 лет.

- Следует проанализировать законодательство, которое регулирует законы о движении и выработать предложение, которые помогли бы эту проблему решать, - говорит Геннадий Новицкий, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Такие преступления с общественным резонансом постоянно в поле зрения высших судебных инстанций. Только за год и только на белорусских дорогах с управлением авто не справились более 3 тысяч водителей под градусом.

Изменить психологию поведения на дороге, будь то или водитель, или пешеход-вопрос в иной плоскости - образовательной. Пока белорусские школьники изучают правила дорожного движения лишь 7 часов в год. Говорить о комплексном подходе не приходится. И это при том, что многие старшеклассники уже садятся за руль мопеда или скутера.

Почти четыре часа обстоятельной дискуссии с рекордным количеством участников. Безопасность дорожного движения - тема действительно актуальная. Однако решать эти вопросы по одиночке, говорят специалисты, сегодня недостаточно. Надо объединить накопленный опыт и всем вместе предпринять конкретные шаги.



