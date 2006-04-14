За домофоны придется платить. Жильцам

Каждый день в аварийные службы компаний, которые занимаются установкой домофонных систем, поступает порядка 200 заявок на ремонт домофонов.Но иногда люди ждут месяцами, пока починят дверь, за которую были заплачены немалые деньги. Проблема в том, что раньше за ремонт домофонов, если гарантийный срок их обслуживания истек, платили ЖЭСы. Но Министерство экономики разъяснило коммунальщикам, что деньги, предназначенные на техническое обслуживание, отдавать на ремонт домофонов запрещено. Домофоны, как и кабельное телевидение, - дополнительная услуга, значит платить за нее фирмам должны сами жильцы. Сейчас "домофонщики" отправились по домам - подписывать с жильцами соответствующие договоры. Суммы разные - от 400 рублей до 3 тысяч. Все зависит от количества жильцов в подъезде и типа оборудования. Чем больше квартир, тем меньше платить.