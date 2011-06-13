За день до введения ограничительных мер семейная пара пересекла белорусско-польскую границу 15 раз на 5 автомобилях

Лиц, которые будут препятствовать нормальной работе пунктов пропуска «Брузги», мешать транзитному движению на границе, привлекут не только к административной ответственности. Об этом заявили в Госпогранкомитете Беларуси.

Накануне пограничниками было установлено, что одна семейная пара 11 июня пересекла границу через этот пункт 15 раз на пяти разных автомобилях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Беларуси:

Понятно, что эти лица незаконно ввозят или вывозят товары. Они уклоняются от налогов.

Есть данные, что они достаточно обеспеченные, владельцы хороших коттеджей, нескольких автомобилей. Назвать их бедными невозможно.

Меры, принятые на ограничение вывоза продукции белорусского производства, вполне оправданы. Потому что если не ограничивать вывоз, то надо повышать стоимость. А всю Беларусь и население республики ставить в невыгодное финансовое и социальное положение из-за тысячи человек, которые зарабатывают спекулятивными методами, нет никакого смысла.

По данным Госпогранкомитета, только за первые сутки действия ограничительных мер в Беларуси значительно сократилось количество желающих пересечь границу, а объемы реализации топлива в приграничных заправках снизились вдвое.