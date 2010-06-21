За что мы платим по статьям «Техобслуживание» и «ТБО» в жировке?

На вопросы минчан и программы «Большой город» отвечает генеральный директор Государственного производственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович.

Екатерина Забенько: Минчан интересует вопрос, чем отличаются понятия «Техобслуживание» и «ТБО» в жировке?

Владимир Реентович: Твердые бытовые отходы — это мусор, который мы ежедневно выбрасываем в контейнер или мусоропровод. Его нужно собрать, перевезти в место захоронения и обезвредить.

Статья «Техобсуживание» в жировке включает такие работы, как прием заявок, прием населения, начисление коммунальных услуг, выполнение мелких ремонтных работ, выполнение аварийных работ, уборка дворовой территории. Население покрывает лишь около 30% расходов на техобслуживание.

Большие ремонтные работы — ремонт кровли, ремонт стыков, ремонт дворовых территорий — дотируются за счет бюджета.