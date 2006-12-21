За чрезмерное пристрастие к работе есть риск заплатить радостями семейной жизни

Ученые выяснили, что значительная часть желающих заработать трудятся по 60, а иногда и 100 часов в неделю. Они готовы отложить свои личные дела, если на работе происходит что-то важное. Примерно половина опрошенных призналась, что дома по этой причине у них бывают размолвки, а зачастую и серьезные ссоры, которые заканчиваются разводами. Еще хуже дело обстоит с воспитанием детей. У таких экстремальных работников ребенок, как правило, непозволительно много смотрит телевизор, неправильно питается и хулиганит в школе. Между тем, подавляющее большинство таких "загруженных" людей не готовы отказаться от своей должности.