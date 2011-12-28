За четыре дня работы минских елочных базаров продано практически 40 тысяч живых елей

Купить игольчатое деревце можно вплоть до 31 декабря, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Новости Беларуси, Минск. На праздник во Дворце Республики собрались сотни детей со всех регионов. Среди них – воспитанники детских домов, ребята из многодетных и приемных семей, а также творчески одаренные дети и юные спортсмены. Без подарков не остался никто.
Новости Беларуси, Гомель. Сегодня этой техникой в мире владеет всего полтора десятка человек, а их работы находятся в коллекциях британской королевы и Папы Римского.
Новости Австралии. Механизм беспечно оставил на окраине бассейна работник. А хищник, то ли почуяв в нем соперника, то ли добычу, долго не церемонился и затащил в воду.
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