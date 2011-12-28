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За четыре дня работы минских елочных базаров продано практически 40 тысяч живых елей

28 декабря 2011 09:23
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Новости Беларуси, Минск. Такой спрос породил предложение – из лесхозов в розничную торговлю поступят еще 15 тысяч символов наступающего праздника.

Купить игольчатое деревце можно вплоть до 31 декабря, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

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