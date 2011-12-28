За четыре дня работы минских елочных базаров продано практически 40 тысяч живых елей

Кульминация Республиканской благотворительной акции «Наши дети» – красочное представление во Дворце Республики

Новости Беларуси, Минск. На праздник во Дворце Республики собрались сотни детей со всех регионов. Среди них – воспитанники детских домов, ребята из многодетных и приемных семей, а также творчески одаренные дети и юные спортсмены. Без подарков не остался никто.