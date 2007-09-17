"За честь Отчизны"

Союзные парламентарии открывают гражданско-патриотическую смену для детей-сирот из Беларуси и России. Она пройдет в Национальном детском оздоровительном лагере "Зубренок". Кроме того, здесь пройдет заседание комиссии Парламентского собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Парламентарии обсудят вопрос о лечении и реабилитации инвалидов боевых действий за счет средств бюджета Союзного государства, а также ход подготовки фестиваля "Молодежь - за Союзное государство".