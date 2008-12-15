За ближайшие четыре года столица избавится и от пяти тысяч сараев

Полуразрушившиеся объекты портят архитектурный облик Минска. Эта тема стала сегодня одной из самых обсуждаемых на заседании в Мингорисполкоме. В ближайшее время большие перемены ожидают посёлок Дружба и Заводской район города. Кроме того, в связи с реконструкцией проспекта Дзержинского, там снесут часть жилых построек. Столичный градоначальник — Михаил Павлов — поручил до конца текущего года разработать программу сноса надворных построек во всех районах города, начиная с центральной части. На прежних местах останутся лишь те, которые внесены в технические паспорта домов. Таковых сейчас в Минске более 900-т.