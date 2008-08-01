За безопасностью труда на хлебной ниве сегодня следят специальные мобильные группы

В их составе - представители органов госнадзора, местной вертикали власти и инспекторы труда.

Весь август они будут контролировать ход уборочной в регионах, выезжая непосредственно в хозяйства, в том числе и с внеплановыми рейдами.

"В 2006 году во время уборочных работ было смертельно травмировано 9 человек, в 2007 году в ходе проведения месячника – уже 6, - отмечает Александр Семич, первый заместитель директора департамента Государственной инспекции труда Министерства труда и соцзащиты Республики Беларусь. - Аналогичное количество несчастных случаев с тяжелым исходом сократилось с 11 в 2006 году до 3 в 2007 году. Мы явно видим результаты своей работы, надеемся, месячник, который будем проводить сейчас, позволит нам значительно больше снизить травматизм".

В центре внимания инспекторов окажутся и ЧП, подобные тому которое произошло накануне в Шумилинском районе Витебской области. Механизатор одного из хозяйств попросту не учел габариты комбайна и наехал на железобетонную опору линии электропередачи. В итоге четыре населенных пункта оказались обесточены. Без электроснабжения остались 36 домов в четырёх деревнях поблизости от места ДТП. В настоящее время Шумилинский РОВД проводит проверку.

