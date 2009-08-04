За безопасностью транспортного коридора по трассе «Брест-Москва» будут следить спутники

В Бресте прошла рабочая встреча представителей подразделений государственной защиты имущества (ГЗИ) МВД России и белорусских правоохранителей.

Её участники обсудили технические и правовые нюансы создания транспортного коридора безопасности с помощью современных космических навигационных систем по трассе М-1 Брест-Москва, сообщает газета «Рэспублiка».

Были апробированы практические возможности по отслеживанию передвижения транспорта, находящегося на территории Беларуси, из диспетчерского пункта в Москве. Брестское областное управление Департамента охраны также продемонстрировало работу отечественных систем навигации и мониторинга по обеспечению безопасности грузоперевозчиков.

Представители подразделений Департамента охраны МВД Беларуси и госзащиты имущества МВД России договорились о проведении двусторонних тактико-специальных учений по отработке взаимодействия при пресечении противоправных посягательств на перевозчиков. Они пройдут в сентябре текущего года на Брестчине. «Ночные совы» согласовали детали проекта Инструкции о порядке мониторинга и обмене информацией.

Стражи правопорядка уверены: такой транспортный коридор сделает ведущую автотрассу Союзного государства самой безопасной и привлекательной для автоперевозчиков.