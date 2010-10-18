За березовый веник из леса любителей баньки ждет штраф

В ведении минского лесопаркового хозяйства находится 33 тысячи гектаров. В последнее время в лесу участились случаи вандализма, за который предусматривается административное наказание.

Павел Богданчик, директор минского лесопаркового хозяйства:

Если человек уличен в вандализме в лесу, то применительно к нему составляется протокол. Штраф — от 1 до 5 базовых величин. За незаконную вырубку деревьев в лесу предусмотрен штраф до 10 базовых величин. За вырубку ветвей деревьев в целях изготовления банных веников также предусмотрено административное наказание. Костры можно разжигать только в мангалах.

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