Прямой эфир

За березовый веник из леса любителей баньки ждет штраф

18 октября 2010 15:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В ведении минского лесопаркового хозяйства находится 33 тысячи гектаров. В последнее время в лесу участились случаи вандализма, за который предусматривается административное наказание.

Павел Богданчик, директор минского лесопаркового хозяйства:

Если человек уличен в вандализме в лесу, то применительно к нему составляется протокол. Штраф — от 1 до 5 базовых величин. За незаконную вырубку деревьев в лесу предусмотрен штраф до 10 базовых величин. За вырубку ветвей деревьев в целях изготовления банных веников также предусмотрено административное наказание. Костры можно разжигать только в мангалах.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
18 октября 2010 14:24

Для голосования по выборам Президента Беларуси образовано 44 участка за рубежом

18 октября 2010 12:36

Житель Кличева из вторсырья соорудил катамаран, квадроцикл, трицикл и багги

18 октября 2010 11:10

В Браславском озере обнаружили морских креветок, которые жили еще при динозаврах