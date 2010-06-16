За антисанитарию на стройплощадках могут лишить лицензий 19 минских застройщиков

Госстройнадзор проверил более тысячи столичных строек. Практически к каждой второй у инспекторов были претензии. Грязь, грубейшие нарушения охраны труда и отсутствие элементарных бытовых условий для работников.

Пройти по следу трактора без резиновых сапог корреспондент СТВ так и не решилась. И даже совсем новый дом среди такого пейзажа выглядит, по меньшей мере, уныло. А вот это удобства – для самих строителей. Хотя претензии есть и к их работе. Прежде всего, от жильцов соседнего дома.

Регина Михаськова, жительница дома 21 по улице Декабристов в Минске:

– Мы обращались и к прорабу, и к начальству этого здания. Как канализацию выкопали ковшом, течет все наружу. Никто ничего – сказали, что заложат. А то, что у вас наполненные колодцы – это ваши проблемы.

Жители 21 дома по улице Декабристов о себе иначе как «декабристы 21 века» не говорят. Инвалид второй группы Ирина Дмитриевна пережила войну, а вот из-за этих строительных баррикад едва не лишилась жизни.

Ирина Лавкет, пенсионерка, жительница дома 21 по улице Декабристов в Минске:

– Начали копать, дом трясется, кровать у меня ходуном ходит, я не магу лежать, у меня с сердцем плохо, скорая не может подъехать.

Местные жители улицы Щорса не против новостроек. Вот только те, кто призваны строить почему-то вдруг оказались разрушителями – порядка и спокойствия.

Валерий Медведев, житель дома 21 по улице Декабристов в Минске:

– Мы не можем ни на машине заехать, не пешком пройти. Раньше была стоянка здесь, сейчас кидаем машины на дороге.

Еженедельные рейды по стройплощадкам столицы. Госстройнадзор, санэпидемстанция и сами заказчики. Санитарно-бытовое состояние объектов на строжайшем контроле. Предписания, постановления и даже крайние меры – приостановка строительства и даже лишение лицензий. Тем не менее, из 1300 проверенных строек практически у 600 не все чисто.

Дмитрий Хмельницкий, главный специалист отдела управления ГПО «Минскстрой»:

– Перед тем, как строить, надо создать определенные условия для строительства, т.е. места для складирования, вертикальная планировка, где все это будет складироваться, бытовой городок организовать. Часто у нас бывает, что все это дело производиться формально, потом в процессе строительства имеются многочисленные замечания и проблемы.

Замеченные недочеты – в большинстве случаев устранены. А есть те, кто их попросту и не допускает. Вымощенная дорога, стройматериалы под пленкой, бетон – в специальном отсеке. Коль мусор собрался, то его тот час вывезут. Причем колеса его вывозящие прямо здесь попадают в струю. Два ведра воды – примерный расход установки – и сор из этой избы уж точно никто не вынесет.

Владимир Куткович, врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

– Если отсутствует площадка для очистки колес, грязь выносится на проезжую часть улицы, улицы загрязняются. Город Минск – красивый город, считается одним из красивейших городов Европы, поэтому состояние стройплощадок влияет на облик нашего города.

Строительство дома издревне считалось священным событием. При этом важно было не только сделать крышу над головой для семьи, но и наполнить жилище светлыми благами. И чтобы в новом доме был порядок, еще при строительстве следили за порядком вокруг. К примеру, рубщики изб брались за работу только с чистыми помыслами и в чистых рубахах.

Ольга Юруть, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.