За 5 дней ей пришлось научиться рисовать! Почему председатель «Беллегпрома» поехала за образованием на другой конец страны?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром».
Юлия Артюх, СТВ:
Мы с вами часто встречаемся на мероприятиях, часто общаемся по вашей профессиональной деятельности, работе в Белорусском союзе женщин. Хотелось бы вас раскрыть с другой стороны. Вы видели вашу профессию такой, мечтали с детства стать высокопоставленным руководителем? Вы выбрали легкую промышленность осознанно или в жизни так случилось?
«Я хотела быть преподавателем начальных классов»
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Я не могу сказать, что в детстве мечтала о моментах карьерного взлета или задумывалась, что есть директорские или министерские должности. Но то, что у меня с детства были черты лидера, это так. Если брать меня и брата, то, конечно, у меня все было четко, я планировала свою жизнь в детстве. У меня было все аккуратно сложено, была нагрузка кроме школы. Я закончила еще хореографическую школу, куда практически с 6 лет ходила на занятия, занималась там аккордеоном. Нагрузка была достаточно серьезная.
Если говорить о моей мечте в детстве, то с 5 класса я себя видела учителем. В нашем детстве профессия педагога, преподавателя имела авторитет. Мы играли в школу, делились, кто играл роль учеников, кто – преподавателей. Может быть, моя первая учительница так отразилась в моем сознании, что я хотела быть преподавателем начальных классов. Но так получилось, что я не поступила в Брестский педагогический университет. И совершенно случайно, это воля случая, судьба, или как это можно назвать. В удачу я тоже верю и в жизни не раз с этим сталкивалась.
Мама вообще не понимала моего решения
Возле нашего дома в Пинске жила молодая женщина, которая работала в то время в ателье «Березка». Так как это было время еще Советского Союза, ателье «Березка» было такого уровня, как сейчас fashion-индустрия. Это были индивидуальные пошивы, красивые импортные ткани, поездки на зарубежные выставки. И она мне так описала свою работу, насколько она там счастлива. Я пришла домой, начала листать книжки для поступающих – тогда же интернета не было. Посмотрев, что тогда у нас в стране был Минский колледж и Витебский индустриально-технологический колледж, где была профессия конструирование и моделирование мужской и женской одежды. Учитывая, что жили мы в обычной семье, без отца, и доходы были оптимальны, мы с мамой посоветовались, хотя она вообще не понимала, что это за решение. Минск мы материально не потянем – проживать и учиться будет сложно. И мы чисто географически, хотя вы понимаете, что Пинск – это абсолютный юг страны. Практически граница с Украиной, а Витебск – это практически север страны. Тем не менее совершенно случайно эта идея пришла в голову, решили попробовать. Пришлось мне пять дней учиться рисовать, потому что кроме аттестата там нужно было сдавать рисунок.
Юлия Артюх:
Пять дней?
Меня научили рисовать за пять дней
Татьяна Лугина:
Да. У нас был замечательный преподаватель рисования при Пинском педагогическом училище. Мы туда обратились, было лето, и он взял меня на индивидуальные занятия. Я пять дней по пять часов рисовала, я приходила утром. Он рассказал мне, что такое натюрморт, что такое графика, карандаш, какой он бывает (мягкий и твердый), фокус, перспектива. То есть он меня научил за пять дней рисовать графический натюрморт в карандаше – тень, светотень, как падает, откуда свет. Я научилась каким-то азам, чтобы сдать экзамен, и поехала на него с мамой. Сдала, по-моему, на четверку и пошла учиться. Практика, действительно, была колоссальная. После техникума был университет, но там больше теории. Мы после практики в университете просто отдыхали. Почему я сегодня и болею за колледжи, среднее специальное образование – оно очень важно для грамотного руководителя.
Юлия Артюх:
А почему вы решили после колледжа? Вы сказали, что вы не карьерист, а после колледжа пошли за высшим образованием.
Татьяна Лугина:
В принципе, всю жизнь хочу учиться, развиваться, мне это интересно. Надо все равно дальше учиться. Это не потолок, что ты умеешь пошить зимнее пальто и добился того, чего искал в жизни. Безусловно, было интересно учиться и в университете. Пусть там пласт знаний не столько узкопрофессиональный, тем не менее более обширный.
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