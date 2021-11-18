За 5 дней ей пришлось научиться рисовать! Почему председатель «Беллегпрома» поехала за образованием на другой конец страны?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром». Юлия Артюх, СТВ:

Мы с вами часто встречаемся на мероприятиях, часто общаемся по вашей профессиональной деятельности, работе в Белорусском союзе женщин. Хотелось бы вас раскрыть с другой стороны. Вы видели вашу профессию такой, мечтали с детства стать высокопоставленным руководителем? Вы выбрали легкую промышленность осознанно или в жизни так случилось? «Я хотела быть преподавателем начальных классов»

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Я не могу сказать, что в детстве мечтала о моментах карьерного взлета или задумывалась, что есть директорские или министерские должности. Но то, что у меня с детства были черты лидера, это так. Если брать меня и брата, то, конечно, у меня все было четко, я планировала свою жизнь в детстве. У меня было все аккуратно сложено, была нагрузка кроме школы. Я закончила еще хореографическую школу, куда практически с 6 лет ходила на занятия, занималась там аккордеоном. Нагрузка была достаточно серьезная. Если говорить о моей мечте в детстве, то с 5 класса я себя видела учителем. В нашем детстве профессия педагога, преподавателя имела авторитет. Мы играли в школу, делились, кто играл роль учеников, кто – преподавателей. Может быть, моя первая учительница так отразилась в моем сознании, что я хотела быть преподавателем начальных классов. Но так получилось, что я не поступила в Брестский педагогический университет. И совершенно случайно, это воля случая, судьба, или как это можно назвать. В удачу я тоже верю и в жизни не раз с этим сталкивалась. Мама вообще не понимала моего решения

Возле нашего дома в Пинске жила молодая женщина, которая работала в то время в ателье «Березка». Так как это было время еще Советского Союза, ателье «Березка» было такого уровня, как сейчас fashion-индустрия. Это были индивидуальные пошивы, красивые импортные ткани, поездки на зарубежные выставки. И она мне так описала свою работу, насколько она там счастлива. Я пришла домой, начала листать книжки для поступающих – тогда же интернета не было. Посмотрев, что тогда у нас в стране был Минский колледж и Витебский индустриально-технологический колледж, где была профессия конструирование и моделирование мужской и женской одежды. Учитывая, что жили мы в обычной семье, без отца, и доходы были оптимальны, мы с мамой посоветовались, хотя она вообще не понимала, что это за решение. Минск мы материально не потянем – проживать и учиться будет сложно. И мы чисто географически, хотя вы понимаете, что Пинск – это абсолютный юг страны. Практически граница с Украиной, а Витебск – это практически север страны. Тем не менее совершенно случайно эта идея пришла в голову, решили попробовать. Пришлось мне пять дней учиться рисовать, потому что кроме аттестата там нужно было сдавать рисунок. Юлия Артюх:

Пять дней? Меня научили рисовать за пять дней