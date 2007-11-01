За 30 лет от младшего научного сотрудника до министра экономики

Сегодня высокую государственную награду получил и Владимир Шимов - один из самых известных белорусских экономистов.

Нынешний глава одного из ведущих вузов страны начинал трудовую биографию с ремонта замков. Человек, который руководил экономической системой Беларуси на рубеже тысячелетий, - стратег не только в большой политике, но и в быту.

В аудиториях родного университета Владимир Шимов - узнаваемый бренд.

Здесь даже забота о студентах - с экономическим оттенком: мониторинг общественного мнения начинается с учебных коридоров и заканчивается "ящиком гласности", куда регулярно стекаются записки недовольных анонимов.

Для Владимира Шимова и студенческие жалобы, и экономическая стратегия страны - задачи одинаково важные. За годы в большой политике он привык к любой работе относиться серьезно. На книжных полках труды Адама Смита, и Джон Кейнса соседствуют с белорусскими авторами.

Некоторая старомодность обстановки выдает идейные убеждения. В экономическом университете - вслед за Оксфордом и Гарвардом - ставят на традиции и хорошее воспитание.

Впрочем, революция техническая в университете все-таки состоялась - таким количеством компьютеров - по монитору на каждого пятого - может похвастаться редкий вуз. Стратегия безболезненной эволюции, говорит Владимир Шимов, одинаково хорошо работает и в пределах учебных аудиторий, и на просторах всей страны.

