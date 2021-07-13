Прямой эфир

За 3 недели жары в Беларуси пострадали около 200 человек. Температура воздуха приближается к рекордным значениям

13 июля 2021 06:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Аномальная жара. В Беларуси температура воздуха приближается к рекордным значениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 июля местами по стране до +36 °С.

За 3 недели жары в Беларуси пострадали около 200 человек. Температура воздуха приближается к рекордным значениям-1

Медики отмечают рост обращений пациентов с тепловыми ударами. За три недели пострадали около 200 человек. Почти 50 потребовалась госпитализация. Среди обратившихся немало детей. С каждым днем осложняется обстановка и в экосистемах. Запреты и ограничения на посещение лесов уже введены на большей части страны.

За 3 недели жары в Беларуси пострадали около 200 человек. Температура воздуха приближается к рекордным значениям-4

В оранжевом и красном цвете почти 90 районов. Сейчас ведется активный мониторинг ситуации как с земли, так и при помощи авиации. Поэтому не исключено, что на фоне жаркой погоды список запретных зон увеличится. Ознакомиться с перечнем пожароопасных территорий можно на официальном сайте Министерства лесного хозяйства.

Нарушителей ожидает предупреждение или штраф до 870 рублей.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Рачков: «Политики стали очень безответственными»
12 июля 2021 21:01

Сергей Рачков: «Политики стали очень безответственными»

«Руководство ЕС не парится». Эксперты прокомментировали позицию Евросоюза в отношении мигрантов
12 июля 2021 20:50

«Руководство ЕС не парится». Эксперты прокомментировали позицию Евросоюза в отношении мигрантов

Сложно ли сейчас приехать из Риги в Минск? Рассказала девушка, у которой получилось
12 июля 2021 20:39

Сложно ли сейчас приехать из Риги в Минск? Рассказала девушка, у которой получилось