За 3 недели жары в Беларуси пострадали около 200 человек. Температура воздуха приближается к рекордным значениям

Новости Беларуси. Аномальная жара. В Беларуси температура воздуха приближается к рекордным значениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 июля местами по стране до +36 °С.
Новости Беларуси. Аномальная жара. В Беларуси температура воздуха приближается к рекордным значениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 июля местами по стране до +36 °С.
Медики отмечают рост обращений пациентов с тепловыми ударами. За три недели пострадали около 200 человек. Почти 50 потребовалась госпитализация. Среди обратившихся немало детей. С каждым днем осложняется обстановка и в экосистемах. Запреты и ограничения на посещение лесов уже введены на большей части страны.
В оранжевом и красном цвете почти 90 районов. Сейчас ведется активный мониторинг ситуации как с земли, так и при помощи авиации. Поэтому не исключено, что на фоне жаркой погоды список запретных зон увеличится. Ознакомиться с перечнем пожароопасных территорий можно на официальном сайте Министерства лесного хозяйства.
Нарушителей ожидает предупреждение или штраф до 870 рублей.