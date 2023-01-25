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За 2022-й предприятия Минпрома направили в Зимбабве в 10 раз больше продукции, чем в 2021-м

25 января 2023 13:22
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершит ряд зарубежных визитов на Ближний Восток и в Африку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По приглашению руководства Объединенных Арабских Эмиратов и президента Зимбабве белорусский лидер направился в эти страны.   

За 2022-й предприятия Минпрома направили в Зимбабве в 10 раз больше продукции, чем в 2021-м-1

Перспективным партнером является для нас Африка. Например, за 2022 год только предприятия Минпрома направили в Зимбабве в 10 раз больше продукции, чем в 2021-м. Сотрудничеству способствует и законодательная база. Подготовлены к подписанию меморандумы о поощрении и взаимной защите инвестиций, признании документов об образовании. На уровне МИД создается совместная постоянная комиссия по сотрудничеству.  

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# Международное сотрудничество # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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