Прямой эфир

За 2007 год интерес белорусов к своей родословной возрос

04 февраля 2008 15:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Очередь на составление родословной в Национальном историческом архиве Беларуси составляет полгода.

В 2007 году сюда поступило более 400 запросов граждан Беларуси и других государств на составление генеалогического дерева. Около половины обратившихся - выходцы из Беларуси, живущие в других государствах, остальные - граждане республики.

Одна из проблем при составлении родословной - недостаточная сохранность документов по некоторым регионам. В целом же, на составление генеалогического древа у архивистов уходит около полугода.

Сейчас в Национальном историческом архиве Беларуси находится около миллиона дел, самый старый документ датирован 1391-м годом. К древним документам можно отнести и подлинные пергаментные грамоты 14-17 веков, а также актовые книги судебных учреждений 15-18 веков.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
04 февраля 2008 12:05

Осенний призыв-2007 в Беларуси завершен

04 февраля 2008 12:03

Работа "Минскзеленстроя" в Московском районе признана неудовлетворительной

04 февраля 2008 11:59

Международный книжный форум - в Минске