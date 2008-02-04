За 2007 год интерес белорусов к своей родословной возрос

Очередь на составление родословной в Национальном историческом архиве Беларуси составляет полгода.

В 2007 году сюда поступило более 400 запросов граждан Беларуси и других государств на составление генеалогического дерева. Около половины обратившихся - выходцы из Беларуси, живущие в других государствах, остальные - граждане республики.

Одна из проблем при составлении родословной - недостаточная сохранность документов по некоторым регионам. В целом же, на составление генеалогического древа у архивистов уходит около полугода.

Сейчас в Национальном историческом архиве Беларуси находится около миллиона дел, самый старый документ датирован 1391-м годом. К древним документам можно отнести и подлинные пергаментные грамоты 14-17 веков, а также актовые книги судебных учреждений 15-18 веков.

