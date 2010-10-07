За 20 лет Минск обещает прирасти за пределами МКАД на 30 тысяч гектаров

Представители 11 стран приехали в Беларусь, чтобы обсудить ресурсы развития мегаполисов. Масштабные изменения коснутся Минска. Более 20 развязок, интеллектуальная транспортная инфраструктура, и расширение границ на 30 тысяч гектаров — всего полсотни проектов с инвестициями в 16 миллиардов долларов.

Беларусь он впервые увидел вчера, но уже сегодня гость из Вены оценил по достоинству её перспективы.

Андреас Триско, представитель департамента по окружному планированию и землепользованию Вены (Австрия):

Я знаю, что Беларусь и, в частности, Минск — процветающий регион. Вы стоите на перекрестке Европы, где встречается юг и север, запад и восток. Поэтому я думаю у вас большой потенциал для инвестиционного развития и благополучия.

Уютные улицы для прогулок, парки и функциональные жилые районы. О том, как развивается австрийская Вена, Андреас рассказывает интернациональной публике. Участники из России, Украины, Молдовы, Литвы, Латвии, Австрии, Турции, Китая, Чехии, Швейцарии также поделились своим опытом и с интересом слушали о Беларуси. Гостья из соседней Латвии от себя добавила.

Жанна Кулакова, заместитель председателя городского самоуправления Даугавпилса (Латвия):

15 лет назад это не было так характерно — настолько чистые территории, высотные дома, красота, удобство для населения. Чувствуется забота о людях.

Полсотни инвестпроектов на 16 миллиардов долларов сейчас реализуется в Минске. Многофункциональные центры, социальные объекты, транспортные развязки и перспективы выхода столицы «за кольцо». За два десятка лет столица обещает прирасти за пределами МКАД на 30 тысяч гектаров.

Татьяна Скрипченко, ученый секретарь Минского НИИ социально-экономических проблем:

В 2014 году грядет чемпионат мира по хоккею, будут строиться объекты спортивного и туристического назначения.

Более миллиарда долларов планируется выделить в предстоящие пять лет на оздоровление объектов здравоохранения. Больницу на тысячу мест, новую подстанция скорой помощи и суперсовременные поликлиники построят в столице. Ведь экспорт медицинских услуг для крупного города за последние пять лет стал весьма актуален. Внешний доход от врачебной деятельности увеличился больше, чем вдвое — только в этом году принес в казну Беларуси 15 миллионов долларов.

Сегодня участники международной конференции заслушают доклады, завтра продолжат работу, но уже в малых группах. В тематических секциях они обсудят возможности обустройства крупных городов. По окончании — примут резолюцию. Именно она станет своеобразным путеводителем для дальнейшего развития и нашей столицы.

Ольга Юруть, Андрей Дук, телекомпания СТВ.