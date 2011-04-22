За 20 дней апреля в Беларуси составлено 118 протоколов в отношении валютчиков

Валюта может появиться уже в мае в белорусских обменщиках. Об этом сегодня сообщили в Нацбанке. Сейчас Беларусь ждет внешних заимствований. После этого будут предприняты все шаги по стабилизации валютного рынка.

По данным главного финансового учреждения страны, за первых три месяца года население купило около 800 миллионов долларов, для сравнения: за весь прошлый год — 1,5 миллиарда, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Мороз, начальник Главного управления валютного регулирования и валютного контроля Национального банка Республики Беларусь:

22 марта правлением Национального банка было принято решение не тратить золотовалютные резервы — это резервы всей страны, это экономическая безопасность. Как только у нас произойдет внешнее заимствование, это касается договоренностей с Российской Федерацией, значит, у нас по программе рассматриваются вопросы о сближении курсов и выход на единый курс.

Ажиотажем около обменников тут же воспользовались валютчики. Правоохранители уже составили десятки протоколов. Причем к ответственности привлекают не только тех, кто продает с рук, но и тех, кто покупает.

Кроме этого, под контроль попали фирмы, которые предлагают гражданам оплатить покупки и услуги в валюте. Только около ста организаций в стране имеют соответствующее разрешение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Сенько, первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Республики Беларусь:

За 20 дней апреля сотрудниками органов внутренних дел составлено 118 административных протоколов в отношении лиц, занимающимися незаконными валютными операциями. Департаментом финансовых расследований возбуждено три уголовных дела.

Мы еще раз предупреждаем граждан, что они могут столкнуться с фальшивомонетчиками, получить фальшивые денежные знаки при обмене. Только банк с учетом достаточно высокого качества может определить подделку.