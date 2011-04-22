За 20 дней апреля в Беларуси составлено 118 протоколов в отношении валютчиков

По данным главного финансового учреждения страны, за первых три месяца года население купило около 800 миллионов долларов, для сравнения: за весь прошлый год — 1,5 миллиарда, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Анатолий Мороз, начальник Главного управления валютного регулирования и валютного контроля Национального банка Республики Беларусь:
22 марта правлением Национального банка было принято решение не тратить золотовалютные резервы — это резервы всей страны, это экономическая безопасность. Как только у нас произойдет внешнее заимствование, это касается договоренностей с Российской Федерацией, значит, у нас по программе рассматриваются вопросы о сближении курсов и выход на единый курс.
Ажиотажем около обменников тут же воспользовались валютчики. Правоохранители уже составили десятки протоколов. Причем к ответственности привлекают не только тех, кто продает с рук, но и тех, кто покупает.
Кроме этого, под контроль попали фирмы, которые предлагают гражданам оплатить покупки и услуги в валюте. Только около ста организаций в стране имеют соответствующее разрешение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Виктор Сенько, первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Республики Беларусь:
За 20 дней апреля сотрудниками органов внутренних дел составлено 118 административных протоколов в отношении лиц, занимающимися незаконными валютными операциями. Департаментом финансовых расследований возбуждено три уголовных дела.
Мы еще раз предупреждаем граждан, что они могут столкнуться с фальшивомонетчиками, получить фальшивые денежные знаки при обмене. Только банк с учетом достаточно высокого качества может определить подделку.