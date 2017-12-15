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За 11 месяцев уже более 200 фактов выявлено: в Минской области борются с продажей алкоголя несовершеннолетним

15 декабря 2017 16:07
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Новости Беларуси. Контроль за реализацией алкогольных напитков усиливают на Минщине. Прежде всего, правоохранители и волонтеры отследят, выполняют ли торговцы требования законодательства о запрете продажи спиртного несовершеннолетним, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первыми на пути рейдовых групп оказались магазины Молодечно.

Как реализуется алкоголь, до какого времени и главное – кому? Согласно белорусскому законодательству продавать спиртное лицам, которым нет 18 лет, нельзя. В планах – увеличить эту планку до 21 года. А пока правоохранители и волонтеры заняты выявлением незаконных фактов. Недобросовестные торговцы обязательно понесут наказание.

За 11 месяцев уже более 200 фактов выявлено: в Минской области борются с продажей алкоголя несовершеннолетним-1

Александр Чарный, начальник отдела организационной работы ИДН УВД Миноблисполкома:
На территории Минской области за 11 месяцев уже более 200 факто выявлено, при этом более 25 – повторно. БРСМ решили провести предупредительную акцию для продавцов и граждан, чтобы минимизировать продажу несовершеннолетним спиртных алкогольных напитков и пива.

# общество # Акции # Фотофакт # БРСМ

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