За 11 месяцев уже более 200 фактов выявлено: в Минской области борются с продажей алкоголя несовершеннолетним

Новости Беларуси. Контроль за реализацией алкогольных напитков усиливают на Минщине. Прежде всего, правоохранители и волонтеры отследят, выполняют ли торговцы требования законодательства о запрете продажи спиртного несовершеннолетним, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первыми на пути рейдовых групп оказались магазины Молодечно.

Как реализуется алкоголь, до какого времени и главное – кому? Согласно белорусскому законодательству продавать спиртное лицам, которым нет 18 лет, нельзя. В планах – увеличить эту планку до 21 года. А пока правоохранители и волонтеры заняты выявлением незаконных фактов. Недобросовестные торговцы обязательно понесут наказание.