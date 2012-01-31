З-за надвор’я на прадпрыемствах і ў арганізацыях Міншчыны наладжана кругласутачнае дзяжурства

Каб не дапусціць надзвычайных здарэнняў на вытворчасці, у рэгіёне істотна павялічылі склад аварыйных і дыспетчарскіх службаў. Супрацоўнікі жыллёва-камунальных гаспадарак своечасова чысцяць ад снегу і ільду стрэхі жылых дамоў і адміністрацыйных будынкаў, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».



Між тым, у бліжэйшыя некалькі дзён маразы яшчэ ўзмоцняцца. З боку ўсходу кантынена да нас завітпе чарговая порцыя вельмі студзёнага паветра. Удзень чакаецца мінус 15-22 градусы. У асобных раёнах – да 23-25 марозу.