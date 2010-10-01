З першага кастрычніка сельскія і пасялковыя выканкамы вобласці перайшлі на прынцып «адно акно»

Гэта абмеркавалі на пасяджэнні абласнога Савета дэпутатаў. Першымі адзіную інфармацыйную сістэму асвоілі гарадскія і раённыя адміністрацыі. Насельніцтва перавагі «аднаго акна» адчула адразу. Атрымаць даведку, аказваецца, можна і без галаўнога болю. Цяпер прыйшла чарга вяскоўцаў. Абмяркоўвалі дэпутаты і работу са зваротамі. Іх сёлета ад грамадзян паступіла 3,5 тысячы. Найбольш актыўныя — жыхары Дзяржынскага, Смалявіцкага і Мінскага раёнаў. У асноўным, людзей хвалююць пытанні землеўпарадкавання, рамонт жылля і дарог. Дэпутаты прыйшлі да высновы: органы ўлады павінны больш эфектыўна рэагаваць на праблемы насельніцтва, імкнуцца вырашаць іх хутка і на месцы.