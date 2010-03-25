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Южные районы Брестской области приступили к севу ранних яровых зерновых культур

25 марта 2010 12:46
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При этом массовый сев в республике припозднится.

Прогнозами относительно её сроков и возможных потерь поделились сегодня с журналистами учёные. Осенью и зимой погода была переменчива и не позволила рано приступить к весенним работам. По прогнозам, массовый сев яровых в этом году начнётся лишь в конце апреля.

Кроме того, почти треть посевов  рапса придётся пересевать. В Витебской области потери зерновых ожидаются более 10%.

Михаил Кадыров, первый заместитель генерального директора научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:
Проблемы будут в Витебской и в Могилёвской области. В Витебской – потому, что очень поздно сеяли, и озимые ушли в зиму малоподготовленными, также осенью выпало очень много осадков и тогда фиксировалось вымокание озимых.

# общество

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