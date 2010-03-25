Южные районы Брестской области приступили к севу ранних яровых зерновых культур

При этом массовый сев в республике припозднится.

Прогнозами относительно её сроков и возможных потерь поделились сегодня с журналистами учёные. Осенью и зимой погода была переменчива и не позволила рано приступить к весенним работам. По прогнозам, массовый сев яровых в этом году начнётся лишь в конце апреля.

Кроме того, почти треть посевов рапса придётся пересевать. В Витебской области потери зерновых ожидаются более 10%.

Михаил Кадыров, первый заместитель генерального директора научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

Проблемы будут в Витебской и в Могилёвской области. В Витебской – потому, что очень поздно сеяли, и озимые ушли в зиму малоподготовленными, также осенью выпало очень много осадков и тогда фиксировалось вымокание озимых.