Южноамериканские тропики в минском зоопарке

В зоопарке столицы планируют открыть экспозиционный комплекс для содержания и демонстрации животных и растений из Южной Америки

Уголок природы этого континента будет оформлен в новом здании, представляющем собой разноуровневый 14-метровый стеклянный купол. Реализовать проект взялся столичный стройтрест № 35 ГПО «Минскстрой». Список обитателей необычного дома администрация зоопарка держит в секрете. Оно и понятно: животные и растения пока находятся в других зоопарках и питомниках и поменяют место прописки лишь после завершения строительства. Интрига раскроется в декабре нынешнего года.

К этому времени строители обещают завершить возведение необычного дома, который наверняка станет главным достоянием Минского зоопарка и центром притяжения внимания не только детей, но и взрослых.

— В экспозиционный комплекс переедут и обитатели действующего в зоопарке террариума: змеи, черепахи, крокодилы. Для них в здании будет создан специальный микроклимат. Удобство, если можно так сказать, от общения с рептилиями и другими экзотическими животными ощутят и посетители: комплекс будет оборудован новыми для зоопарков Беларуси условиями обзора, способными передать человеку атмосферу южноамериканских тропиков, — рассказывает газете «Рэспублiка» начальник просветительского отдела Минского зоопарка Александр Строганов.

По такому же пути развиваются сегодня все известные зоопарки мира. Сейчас важно не только обеспечить безопасность, но и позволить посетителю глубже проникнуть в мир природы, узнать больше об обитателях клеток и вольеров. При оформлении экспозиционного комплекса главное внимание будет обращено на создание условий, максимально приближенных к естественным местам обитания братьев наших меньших, возможностей для смешанного содержания различных видов, контактных зон для общения с животными. Для этого организаторы даже создадут в павильоне атмосферу дождевого тропического леса.

Работа по возведению комплекса выполняется в рамках проекта второй очереди реконструкции Минского зоопарка. Это позволит привлечь большее число посетителей. Хотя и без этого только в минувшем году их было свыше 400 тысяч человек. Дети и взрослые имеют возможность познакомиться здесь более чем с 260 видами животных, населяющими разные уголки планеты. С введением в действие экспозиционного комплекса видовое разнообразие станет еще шире, пишет «Рэспублiка».