Южная Корея возобновила связи с КНДР

В частности, вновь открыты прямая межкорейская телефонная линия и каналы коммуникации по линии Красного Креста.

Возобновление контактов поспособствует процессу воссоединения разделенных семей, а также откроет путь к началу полноценного межправительственного диалога, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Связи между двумя Кореями были оборваны в мае 2010 года после того, как в Желтом море затонул южнокорейский корвет «Чхонан». Сеул обвинил в нападении на корабль Пхеньян, однако на севере полуострова обвинения в свой адрес отвергли. В качестве знака протеста северяне оборвали контакты с южанами.