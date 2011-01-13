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Южная Корея возобновила связи с КНДР

13 января 2011 09:30
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В частности, вновь открыты прямая межкорейская телефонная линия и каналы коммуникации по линии Красного Креста.

Возобновление контактов поспособствует процессу воссоединения разделенных семей, а также откроет путь к началу полноценного межправительственного диалога, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Связи между двумя Кореями были оборваны в мае 2010 года после того, как в Желтом море затонул южнокорейский корвет «Чхонан». Сеул обвинил в нападении на корабль Пхеньян, однако на севере полуострова обвинения в свой адрес отвергли. В качестве знака протеста северяне оборвали контакты с южанами.

# общество

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