Южная Корея достроила самую длинную дамбу в мире

Длина сооружения, получившего название Сэмангым, составляет почти 34 километра, а площадь отгороженной ею территории - 401 квадратный километр.

Президент страны Ли Мен Бак назвал Сэмангым самым масштабным инженерным проектом в истории страны и заявил, что новая дамба изменит ландшафт Южной Кореи. Работы по строительству дамбы начались почти 20 лет назад. Правительство Южной Кореи потратило на возведение Сэмангым 2,6 миллиарда долларов, пишет Lenta.ru.

Строительство дамбы затянулось из-за многочисленных исков защитников окружающей среды, которые опасались, что сооружение нанесет непоправимый урон фауне региона. Так, специалисты утверждали, что в процессе строительства будут разрушены прибрежные отмели (ватты), в которых обитают многие животные и которые являются естественным фильтром для воды. Правительству удалось достичь соглашения с «зелеными» благодаря обещанию строго контролировать выбросы промышленных предприятий в окрестные реки.

Отсыпка дамбы была закончена еще в апреле 2006 года. Еще четыре года ушло на создание дренажной системы, подведение автомобильных дорог и решение других инфраструктурных задач. До завершения возведения Сэмангым самой большой дамбой мира считалась система Зейдерзее, построенная в Нидерландах в 1930-е годы.