Южная Европа во власти непогоды

Сильнейшие дожди в Греции размыли дороги, нарушив сообщение между городами Пелопоннэсского полуострова. Ураганный ветер валил деревья, обрывал линии электропередач. Чуть севернее температура опустилась ниже нуля, а дожди сменились снегопадом. В Румынии из-за непогоды отрезанной оказалась группа школьников. Они были на экскурсии, когда разыгралась метель. Спасатели в течение нескольких часов не могли добраться до их укрытия. Все 17 детей и несколько преподавателей доставлены домой. Никто не пострадал.