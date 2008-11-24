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Южная Европа во власти непогоды

24 ноября 2008 11:49
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Сильнейшие дожди в Греции размыли дороги, нарушив сообщение между городами Пелопоннэсского полуострова. Ураганный ветер валил деревья, обрывал линии электропередач. Чуть севернее температура опустилась ниже нуля, а дожди сменились снегопадом. В Румынии из-за непогоды отрезанной оказалась группа школьников. Они были на экскурсии, когда разыгралась метель. Спасатели в течение нескольких часов не могли добраться до их укрытия. Все 17 детей и несколько преподавателей доставлены домой. Никто не пострадал.
# общество

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