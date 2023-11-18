Ювелирка, военпром и не только. Какие сферы затронула рабочая поездка Лукашенко в Гомель?

Новости Беларуси. Работы на земле непочатый край. Такой вывод сделал Президент после облета западных территорий страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С разбора недоработок местных властей по этой части глава государства начал рабочую поездку в Гомель, которая состоялась накануне.

Важной точкой маршрута Президента также стал гомельский «Кристалл». Предприятие занимается обработкой алмазов, реализует продукцию за границу (в частности Россию, но есть серьезные планы по сотрудничеству с Зимбабве), а сегодня начинает выпускать мерные слитки золота. На «Кристалле» заканчивают модернизацию. Как подчеркнул Александр Лукашенко, предприятие будут всячески поддерживать, но и за результат спросят. Почему алмазообрабатывающая отрасль сегодня важна? Все просто: это вклад в экономику. Потому сегодня перед ювелирным производством страны масштабная задача – превзойти мировой уровень. Для этого нужно сохранить кадры. На «Кристалле» работает порядка 400 человек, это редкие специалисты. Лукашенко о «Кристалле»: много раз ходоки просили приватизировать, продать – я категорически сказал нет!

Ювелирный подход и в работе военных. После знакомства с артиллерийской базой вооружения в Гомеле Александр Лукашенко отметил высокий уровень дисциплины, охраны и работы в целом. Здесь ремонтируют спецтехнику и оружие. Президент проверил, как выполняется поручение по его модернизации. Результат на отлично.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

Это очередной повод хорошенько задуматься, каким образом Вооруженные Силы, как в Республике Беларусь, имея такой небольшой численный состав, уже на сегодня обладают потенциалом, который ни на секунду не уступает этой Польше. Это ракетные системы «Искандер», «Полонез». Мы модернизируем «Ураганы», появились системы «Шквал», «Белграды». Это то, что касается реактивных систем только залпового огня. Мы совершенствуем, безусловно, и систему ПВО. По большому счету, можно сказать, при необходимости, если методический удар там не будет прекращаться, мы в состоянии создать и бесполетную зону. Но я предупреждаю, что мы имеем сугубо оборонительную нашу доктрину и никогда никому не угрожаем. И мы хотим, чтобы нам никто не угрожал. Именно для этого мы создаем наши Вооруженные Силы, именно сейчас мы их модернизируем и для этого вернули на нашу территорию тактическое ядерное оружие.