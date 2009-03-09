Прямой эфир

Юрию Гагарину сегодня исполнилось бы 75

09 марта 2009 11:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Эту дату отмечают по всему миру, и конечно, на родине летчика. Он родился в городе Гжатск Смоленской области, который позднее переименовали в Гагарин. 12 апреля 1961-го советский летчик первым в истории человечества на корабле-спутнике "Восток" полетел в космос. Он пробыл там 108 минут и один раз облетел вокруг Земли. После Гагарина в космосе побывали около 400-т человек. В 1968-м Гагарин погиб в авиакатастрофе. Однако точная причина его гибели неизвестна до сих пор. Многие белорусы считают Юрия Гагарина своим земляком. Известно, что он знал наизусть стихотворение Янки Купалы "Хлопчык і летчык", которое будто и потянуло его далеко в небо.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
09 марта 2009 11:48

Экипаж космического корабля "Дискавери" прибыл на космодром на мысе Канаверал

09 марта 2009 08:55

Праздничным представлением накануне в Минске торжественно открылся Большой театр оперы и балета

09 марта 2009 08:51

Белорусские ветеринары готовятся к вакцинации птиц от гриппа