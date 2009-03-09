Юрию Гагарину сегодня исполнилось бы 75

Эту дату отмечают по всему миру, и конечно, на родине летчика. Он родился в городе Гжатск Смоленской области, который позднее переименовали в Гагарин. 12 апреля 1961-го советский летчик первым в истории человечества на корабле-спутнике "Восток" полетел в космос. Он пробыл там 108 минут и один раз облетел вокруг Земли. После Гагарина в космосе побывали около 400-т человек. В 1968-м Гагарин погиб в авиакатастрофе. Однако точная причина его гибели неизвестна до сих пор. Многие белорусы считают Юрия Гагарина своим земляком. Известно, что он знал наизусть стихотворение Янки Купалы "Хлопчык і летчык", которое будто и потянуло его далеко в небо.